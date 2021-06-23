Коммунальщики работают на пострадавшем от пожара доме в Залесье

Управляющая компания просит жителей обеспечить доступ в квартиры

В микрорайоне Залесье, который находится возле Челябинска, устраняют последствия крупного пожара. В доме № 3 по улице Еловой восстанавливают подачу воды и света в квартиры, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе управляющей компании «Женева».

По словам коммунальщиков, сейчас перед ними стоит несколько задач: обеспечить жильцов электроэнергией и водоснабжением, разобрать поврежденные конструкции, провести герметизацию перекрытия для защиты от дождей, уборку прилегающей к дому территории, а также вывезти крупный мусор, который остался после пожара.

«Мы связываемся с жителями для получения доступа в квартиры. Необходимо проверить электропроводку и герметичность трубопроводов, осмотреть конструктивные элементы. По восстановлению кровли ведем переговоры с администрациями Сосновского района и Кременкульского сельского поселения», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УК «Женева».

Также сотрудники «Женевы» сообщили, что для согласования доступа в квартиры жители могут обратиться в диспетчерскую по телефону 8-800-550-2022.

Напомним, вечером 22 июня, по предварительным данным, молния ударила в кровлю дома № 3 по улице Еловой, вспыхнула крыша здания. К дому в Залесье прибыли оперативные службы. Сотрудники МЧС эвакуировали по маршевым лестницам двух человек, еще десять самостоятельно покинули здание. В результате ЧП никто не пострадал. Сумма ущерба от пожара на данный момент еще не озвучена, точные причины пожара устанавливаются.