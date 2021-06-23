Южноуральскую спортсменку не пустили на Олимпийские игры

Анна Князева завоевала лицензию на Игры-2021, но тренеры решили сделать ставку на другую спортсменку

В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого тренерский штаб сборной определился с именами тех, кто отправится через месяц на Олимпийские игры в Токио. В список команды не вошла 19-летняя челябинская спортсменка Анна Князева, которая в каноэ-двойке ранее завоевала для России олимпийскую лицензию, сообщает ИА «Первый областной».

Система отбора на ОИ-2021 в гребле на байдарках и каноэ очень сложная. Основным этапом отбора являлся чемпионат мира в венгерском Сегеде, который прошел в августе 2019 года. На эти старты тренерский штаб сборной России Анну Князеву не взял, решив сделать ставку на других спортсменок. Этот шаг себя не оправдал: в каноэ-двойке олимпийскую лицензию нашей команде завоевать не удалось.

Зато на европейской квалификации дуэт Анны Князевой и Ксении Курач из Санкт-Петербурга принес желаемый результат: россиянки стали серебряными призерами, завоевав таким образом олимпийские лицензии на Игры-2021 в Токио. Но, согласно условиям отбора в гребле на байдарках и каноэ, эти лицензии не именные. То есть в каноэ-двойке на дистанции 500 метров сборная России получила возможность выставить свой экипаж, но имена представленных в нем спортсменок должна была утверждать Всероссийская федерация гребного спорта, опираясь на решение тренерского совета.

Спортсменки, завоевавшие олимпийские лицензии для России, имеют гораздо больше шансов попасть в заявку для участия в ОИ-2021. Однако тренерский штаб принял решение сформировать состав команды на основе чемпионата страны, который завершился вчера, 22 июня, в Москве. К сожалению, на этом старте дуэт Князева/Курач стал серебряным призером, уступив в финальном заезде 1,079 (!) секунды опытному экипажу Андреева/Ромасенко.

«Это спорт! Мы проиграли в упорной борьбе достойным соперницам — в Токио отправятся Олеся Ромасенко и Ирина Андреева, с чем мы их и поздравляем! Возвращаемся в Челябинск, будем тренироваться на родной гребной базе на Шершнях. Впереди много состязаний. Рады тому, что удалось добыть лицензию для России на Олимпийские игры. Анечке всего 19 лет. Будем работать и трудиться. Уверен, что у нее все еще впереди», — прокомментировал выступление своей воспитанницы тренер Василий Рыбаков, находившийся вместе со спортсменкой в Москве.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Национальные олимпийские комитеты должны подать до 5 июля окончательные списки спортсменов, которые примут участие в соревнованиях. На включение в состав олимпийской сборной России претендуют 11 южноуральских спортсменов.