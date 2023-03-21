Мораторий на проверки земельных участков продлен до 2030 года

Решение правительства страны поддержит работу бизнеса

Правительство России установило мораторий на проведение плановых проверок в рамках земельного контроля до 2030 года. Речь идет, например, о соблюдении разрешенного вида использования участков, пресечении самозахвата. Исключение сделано только в отношении объектов, имеющих категории чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений второго класса опасности. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает управление Росреестра по Челябинской области, плановые контрольно-надзорные мероприятия не будут проводиться в отношении юридических лиц и граждан. Более того, внеплановые проверки — инспекции и выезды, анализ документов — устроят в исключительных случаях. Региональное управление Росреестра намерено проводить профилактические мероприятия по ранее утвержденной программе.

«Основной формой контроля, запланированной к реализации в текущем 2023 году, является проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, таких как информирование, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит. Данное решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес»,— отмечает заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Андрей Жарков.

В минувшем 2022 году специалисты ведомства в рамках профилактики нарушений земельного законодательства совершили 2829 визитов к юрлицам и гражданам, провели 2345 консультаций по вопросам правил. Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований было объявлено 964.