В Челябинской области мораторий на проверки бизнеса действует без нарушений

Мера рассчитана до конца 2022 года

В марте текущего года в России ввели мораторий на проверки бизнеса. Об этом распорядился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Исполнение меры в Челябинской области контролирует уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров, а также правительство области и региональная прокуратура.

«Мораторий на проверки — это большое облегчение для бизнеса. Предприниматели занимаются своим непосредственным делом, не отвлекают кадры на проверочные мероприятия. Вообще, в наших опросах о том, какие необходимы меры поддержки бизнеса, одно из первых мест всегда занимает просьба сократить количество проверок», — прокомментировал Александр Гончаров.

Мораторий на проверки будет действовать до конца 2022 года. По словам бизнес-омбудсмена, с начала действия меры жалоб от предпринимателей на нарушение их прав не поступало.

Для проведения проверок бизнеса у надзорных ведомств должен быть веский повод. Например, угроза жизни и причинение тяжкого вреда здоровью граждан или угроза обороне страны и безопасности государства. Даже в этом случае проверку могут проводить только после согласования с прокуратурой. Кроме того, мораторий не распространяется на отдельные виды проверок социально значимых объектов (школы, детские сады) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов.

Для тех предпринимателей, к кому все-таки заявились надзорные органы, на портале госуслуг работает сервис, через который бизнесмены могут пожаловаться на нарушение моратория. Жалобу рассмотрят в течение одного рабочего дня.