В Челябинске ввели мораторий на снос незаконных киосков

Решение касается объектов торговли, продающих социально значимые товары

Челябинские депутаты ввели мораторий на демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов города, реализующих социально значимую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.



В думе уточнили, что изменения в Порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска внесены для поддержки предпринимателей и развития малоформатной торговли в условиях ограничительных мер и ухудшения экономической ситуации.



Мораторий дает возможность предпринимателям в срок до 1 июля 2022 года обратиться с заявлением в орган местного самоуправления для включения киосков в действующую на территории Челябинска схему размещения нестационарных торговых объектов.