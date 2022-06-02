Челябинские депутаты ввели мораторий на демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов города, реализующих социально значимую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.
В думе уточнили, что изменения в Порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска внесены для поддержки предпринимателей и развития малоформатной торговли в условиях ограничительных мер и ухудшения экономической ситуации.
Мораторий дает возможность предпринимателям в срок до 1 июля 2022 года обратиться с заявлением в орган местного самоуправления для включения киосков в действующую на территории Челябинска схему размещения нестационарных торговых объектов.
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