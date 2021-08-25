Челябинский бизнес поддерживает инициативу Владимира Путина о моратории на проверки

Ограничение на действия контролирующих и надзорных ведомств в отношении малого и среднего бизнеса продлено до конца 2022 года

Новость о продлении по инициативе президента РФ моратория на налоговые проверки челябинский бизнес и профессиональные сообщества восприняли положительно.

«В столь непростой ситуации для малого и среднего бизнеса, которая сложилась на фоне пандемии по коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, продление до 2022 года моратория на плановые проверки станет существенной поддержкой для всего предпринимательского сообщества. Дополнительная годовая „передышка“ позволит бизнесу без тревог и в более спокойной обстановке продолжить свою работу. При этом бизнес четко понимает, что он ответственен за качество своей продукции и безопасность как перед потребителями, так и перед сотрудниками», — говорит председатель Челябинского областного отделения «Опора России» Артем Артемьев.

Представители челябинского бизнеса благодарны за возможность сконцентрироваться непосредственно на развитии собственного дела.

«Конечно, такое решение положительно повлияет на развитие малого бизнеса. После пандемии нужно дать время и возможность малому бизнесу восстановиться, а не отвлекать его на проверки. Радует, что государство стремительно начало оказывать помощь и поддержку, предприниматель начал верить в государство и не бояться чиновников», — говорит владелец компании «Информационные решения» Анастасия Стародубцева.

«В этом решении мы видим доверие к нам, а также понимание, что у малого бизнеса сейчас другие приоритеты — догнать тот уровень развития, который не удалось достичь из-за негативных последствий пандемии. Радует, что правительство идет по пути снижения административной нагрузки и создания доверительных, партнерских отношений с бизнесом», — прокомментировал индивидуальный предприниматель Сергей Сущенко.

Поддержка сектора малого и среднего предпринимательства в Челябинской области является приоритетным направлением работы для областных властей. По инициативе губернатора Алексея Текслера активно принимаются меры, направленные на снижение фискальной нагрузки на малый бизнес, а также реализуются комплексные услуги с помощью центра «Мой бизнес». За четыре года работы центра предприниматели получили порядка 150 тыс. услуг, более 1200 предприятий воспользовались финансовой поддержкой, сохранено порядка 28 тысяч рабочих мест, создано порядка 4 тысяч.

С 2019 года в регионе скорректирован ряд ставок по упрощенной системе налогообложения, перенастроена система патентного налогообложения и расширено количество видов деятельности, для которых она может применяться. Также расширены категории предпринимателей, которым доступны «налоговые каникулы». Дополнительно уже в 2020 году расширены сферы деятельности, в которых может применяться патентная система налогообложения, чтобы позволить большинству предпринимателей плавно перейти на ПСН с ЕНВД после отмены последнего с 2021 года.

По итогам 2020 года в Челябинской области принято 15 законов, направленных на снижение фискальной нагрузки на бизнес, сохранение денег в экономическом обороте, а также на восстановление инвестиционной активности. Одновременно предоставлялись льготы и преференции по уплате налогов и арендных платежей за гос- и муниципальное имущество. В результате через различные институты поддержки — федеральные и региональные — бизнесу оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить в общей сложности порядка 200 тыс. рабочих мест.

Сегодня правительство не прекращает мониторинг всех отраслей экономики, чтобы оперативно принимать решения, в том числе о дополнительной поддержке бизнеса. Так, в апреле 2021 года уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях.

В первую очередь это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и организации досуга. Кроме того, регион таким образом поддержал сферу IT, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде «налогового маневра». Помимо антикризисной работы продолжается реализация мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».