Челябинцы создадут новый сквер с большими шахматами и красным холодильником

Чтобы обустроить пространство в центре города, энтузиасты собирают макулатуру и ненужную одежду

В октябре в центре города возле педагогического университета появится сквер, который создадут сами жители города. Но для этого им нужна макулатура и старые вещи, которые можно сдать на переработку. Инициативная группа состоит из участников проекта-тренинга «Перезагрузка». Благодаря этому движению в свое время на набережной у Торгового центра появилась надпись «Я дома».



Эти буквы одобрены городом, а сделаны на частные деньги

Новое прогулочное пространство появится в октябре возле ЮУрГГПУ, со стороны пешеходного отрезка ул. Володарского. На аллее установят качели, лавочки, большие шахматы и... красный холодильник.

«В холодильнике будут храниться книги для буккроссинга. Мы долго думали, как защитить книги для буккроссинга и нам пришла в голову такая потрясающая идея. Сам сквер — наш общественный проект. Да, мы все платим налоги, но это не значит, что мы должны все требовать с государства, нужно проявлять инициативу. Поэтому мы придумали сквер. Нас поддержали в администрации района и руководстве ВУЗа, готов проект. Осталось собрать средства. Поэтому мы объявляем сбор макулатуры и одежды, которую можно сдавать в комиссионку и на переработку. Так мы и город от потенциального мусора избавим. Все средства пойдут в бюджет сквера. БОльшая часть суммы у нас уже есть, 450 тысяч рублей. Осталось еще двести тысяч», — рассказывает подробности Надежда Отрезная, одна из участниц проекта «Перезагрузка».



Под цифрой 1 — качели, цифра 2 на плане — это урны, 3 — длинная полукруглая скамейка, 4 — обычные скамейки и 5 — яркий красный холодильник



Сквер после открытия перейдет на баланс университета: сотрудники будут следить за чистотой новой территории, ремонтировать если что-то сломается. За шахматами будут приглядывать ученики и педагоги шахматной школы, расположенной поблизости. А яркую иллюминацию обеспечит городское предприятие «Энергосбыт», которое также взяло на себя обязательства по обслуживанию новой площадки.

Проект сквера был подготовлен при участии городской администрации: архитектор указал, какой дизайн-код принят в Челябинске, какие должны быть лавочки и качели. В результате, под готовый проект уже и подрядчики нашлись. Как только в группе соберут оставшиеся средства — начнется благоустройство территории будущей зоны отдыха. Для приема макулатуры открыто несколько точек сбора, например, на ул. Генерала Мартынова 14 в учебный центр «5+».

«Знания это сила, университет — место силы. Поэтому у нас даже споров не возникло по поводу территории для сквера и обустройства там буккроссинга. Будет здорово, когда студенты начнут друг другу назначать встречи «у холодильника», и это уже история, которая получилась благодаря нам», — с гордостью подчеркивает Надежда Отрезная.



Группа «Перезагрузки», которая придумала и сделает новый скверик



Точная дата открытия сквера будет названа позже. Организаторы события хотят устроить по этому поводу большой городской праздник.