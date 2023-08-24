Работники ЧМК покорили хребет Зюраткуль

Корпоративная акция важна для сплочения коллектива

Челябинск, Россия, 24 августа 2023 года — Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел туристический слет сотрудников. Встреча любителей активного отдыха прошла в национальном парке «Зюраткуль». Мероприятие приурочено к двум юбилейным датам: 20-летию Группы «Мечел» и 80-летию ЧМК.

К туристам ЧМК присоединились сотрудники компаний «Мечел-Энерго» и «Мечел-Материалы». В первый же день слета участники начали восхождение к вершине по экологической тропе — деревянному настилу. Твердое покрытие помогло преодолеть участок густого хвойного леса, который сменила уже грунтовая дорога. После трех километров подъема участники приступили к преодолению курумника — насыпи из крупных валунов. Для успешного завершения маршрута путникам потребовалась особая выносливость, ловкость и сплоченность. Наградой для всех стал панорамный вид на национальный парк «Зюраткуль» с высоты в 1 175 метров.

«Коллеги в очередной раз проявили силу духа и физическую подготовку, а также подтвердили умение действовать в команде. Такие корпоративные акции способствуют сплочению коллектива, лучшему взаимопониманию и взаимодействию в рабочих вопросах», — отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.