ЧМК посадил 100 тысяч сосен на месте лесных пожаров

Комбинат восстановил посадки в Сосновском районе

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») высадил 100 тысяч сеянцев на пострадавших от пожара территориях Сосновского района, сообщила пресс-служба предприятия.

Компенсационные высадки проводились представителями ЧМК совместно с волонтерами общественной организации «Зеленый город» и сотрудниками Центра пожаротушения и охраны леса. Сто тысяч сеянцев сосны пополнили лесные угодья Шершневского лесничества, а также территорию Долгодеревенского участкового лесничества. В 2014, 2018 и 2021 годах здесь от природных пожаров пострадали крупные участки лесополосы.

Площадку для будущих насаждений предварительно подготовили — вспахали глубокие борозды, в которых рассадили молодые растения. Для посадки хвойные культуры выбрали неслучайно — у сосен высокая приживаемость и стойкость к различным погодным условиям. Через 10 лет зеленый щит окрепнет и территорию в 17 гектаров украсят деревья ростом больше полутора метров.

«На счету ЧМК это уже третья высадка такого масштаба, так как ежегодно гектары лесов по всей Челябинской области страдают от пожаров. Высадка сеянцев и крупномерных деревьев — часть масштабной экологической программы предприятия. Помимо социально-экологических проектов, ЧМК реализует масштабную экологическую программу в рамках соглашения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, направленную на снижение воздействия на окружающую среду», — отметил генеральный директор ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.