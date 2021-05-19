Алексей Текслер участвует в закрытии федеральной «Весны студенческой»

Губернатор Челябинской области прибыл в Нижний Новгород для участия в торжественной церемонии

19 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер принимает участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля «Российская студенческая весна — 2021». Праздник проходит в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.



По данным пресс-службы губернатора, со сцены фестиваля сегодня должно прозвучать название Челябинска: на мероприятии должны объявить города, в которых разместятся тематические площадки «Весны» в 2022 году, и столица Южного Урала — в их числе. Именно в Челябинске пройдет первый фестиваль «Российская студенческая весна» для учащихся колледжей и техникумов. До сих пор молодых людей, получающих среднее специальное образование, не выделяли в отдельный формат, они соревновались на фестивале вместе с ровесниками из вузов.

Напомним, Челябинск в 2012 году принимал ХХ фестиваль «Российская студенческая весна». Тогда открытие проходило на площадке цеха белой металлургии «Высота 239» на территории ЧТПЗ, девизом фестиваля стала фраза «Весна на Высоте».

Кроме того, в апреле Челябинск посещал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Правда, его визит касался не работы с молодежью, а южноуральских новинок в сфере экологической безопасности.