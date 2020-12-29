В поселке Варшавшка Карталинского района открыт фельдшерско-акушерский пункт. В помещении оснащен кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет хранения лекарственных препаратов, помещения медперсонала, хозяйственный блок.
«Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам»,— сказала на открытии главный врач Карталинской городской больницы Ольга Губчик.
Пункт построен по линии министерства здравоохранения области. Напомним, в регионе идет строительство ФАПов, их курируют два министерства: здравоохранения и строительства.
По данным минстроя, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь ФАПов: в Брединском, Октябрьском, Красноармейском, Чесменском, Уйском, Увельском и Катав-Ивановского районах.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом