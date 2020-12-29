В Карталинском районе открыт новый ФАП

Пункт оснащён всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первичной медицинской помощи

В поселке Варшавшка Карталинского района открыт фельдшерско-акушерский пункт. В помещении оснащен кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет хранения лекарственных препаратов, помещения медперсонала, хозяйственный блок.



«Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам», — сказала на открытии главный врач Карталинской городской больницы Ольга Губчик.

Пункт построен по линии министерства здравоохранения области. Напомним, в регионе идет строительство ФАПов, их курируют два министерства: здравоохранения и строительства.



По данным минстроя, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь ФАПов: в Брединском, Октябрьском, Красноармейском, Чесменском, Уйском, Увельском и Катав-Ивановского районах.

