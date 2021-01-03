В селе Иткуль под Верхним Уфалеем заработал новый ФАП

Для жителей села фельдшерско-акушерский пункт стал отличным новогодним подарком

В селе Иткуль Верхнеуфалейского городского округа появился современный фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители уже оценили новогодний подарок. В пресс-службе администрации Верхнего Уфалея рассказали, какой он — модульный ФАП.

Возведение этого фельдшерско-акушерского пункта стояло на личном контроле главы округа Веры Усковой. В канун Нового года мэр лично посетила ФАП и убедилась, что он полностью готов принимать посетителей: там есть пандус для жителей с ограниченными возможностями, кабинет приема, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, медицинское оборудование, электро- и водоснабжение, канализация и пожарная сигнализация.

«Фельдшерско-акушерский пункт соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, снабжен всем необходимым оборудованием (всего в списке 57 наименований), прошел лицензирование. Кроме того, пролицензированы 4 ФАПа в отдаленных населенных пунктах округа для осуществления фармацевтической деятельности, то есть жители могут приобрести медицинские препараты у фельдшеров, не выезжая далеко за пределы поселков»,— рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «Городская больница города Верхний Уфалей» Ираида Родионова.

Местные жители в восторге от нового ФАПа: раньше они и подумать не могли, что такой современный пункт появится и в их селе.

«Какой прекрасный подарок односельчанам на Новый год! Спасибо администрации округа и городской больнице. Мы очень рады!»— поделилась впечатлениями Юлия Газизова.

Напомним, строительство ФАПов в Челябинской области проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который не раз отмечал, что первичная медицинская помощь в регионе должна развиваться.