Алексей Текслер предложил меры поддержки региональных бюджетов в условиях новых вызовов

Губернатор Челябинской области провел заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы»

Обеспеченность региональных бюджетов стала главной темой заседания Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, по итогам первого полугодия отмечено замедление совокупного роста доходов региональных бюджетов, субъекты столкнулись с новыми вызовами и некоторые нуждаются в помощи. Как председатель комиссии Алексей Текслер озвучил ряд возможных мер такой поддержки.

В частности, он призвал проанализировать налоговые расходы региональных бюджетов, связанные с федеральными вычетами, и рассмотреть вопрос об инвестиционном налоговом кредите — для решения проблемы неравномерного распределения доходов от них, поскольку регионы предоставляют кредиты из своих бюджетов, а проценты поступают в федеральный.

Также следует рассмотреть возможность предоставления допдотаций на сбалансированность бюджетов, исходя из уровня снижения собственных доходов, в 2025 и 2026 годах, а также увеличить индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам. Сохранить практику постепенного снижения дотаций для регионов, превышающих критерии выравнивания (в 2025 году таких регионов не было).

Среди других мер: сдержать региональные расходы (за счет оптимизации или переноса расходов); обеспечить превышение установленных уровней дефицита и госдолга на сумму расходов, связанных с СВО; рассмотреть вопрос бесшовного переноса задолженности по казначейским кредитам с 2025 на 2026 год (аналогично 2020 году).

«Сегодня мы обсуждали региональные бюджеты, проанализировав исполнение их доходной и расходной частей за первое полугодие. Отметили текущее состояние и обсудили прогноз до конца года, определили проблемные вопросы, поделились ими с Минфином и предложили варианты поддержки регионов, где из-за объективных обстоятельств снижаются налоговые поступления и растут расходы», — прокомментировал Алексей Текслер.

Он добавил, что многие предложения были поддержаны Минфином, а значит, «регионы, столкнувшиеся со сложностями, безусловно, получат поддержку».

Также Комиссия рассмотрела проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. Часть акцизов с табака предложено направить в региональные бюджеты — это поможет регионам увеличить доходы, эффективнее бороться с контрафактом и легализовать рынок табака, что в итоге увеличит налоговые поступления как в федеральный, так и в региональные бюджеты.

«Законопроект направлен на решение проблемы серого рынка табака. Лицензирование поможет бороться с контрафактом. Оптовой торговлей займется федеральная структура, розничной — региональные органы власти. Есть общее понимание необходимости этого закона. Пошлины будут поступать в том числе в региональные бюджеты. Дискуссия идет вокруг акцизов на табак. Мы предлагаем определенное распределение в региональные бюджеты. Дискуссия с Минфином продолжается», — сказал губернатор.

В работе Комиссии приняли участие заместители министра финансов РФ Павел Кадочников и Алексей Сазанов, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, представители Счетной Палаты РФ, Государственной Думы, Совета Федерации и главы субъектов Российской Федерации.