Минэкологии Челябинской области пыталось незаконно заключить контракты с исправительными колониями

Ведомство устранило нарушения по требованию УФАС

Министерство экологии Челябинской области направило главам муниципалитетов региона письмо о проведении закупок для создания мест и площадок для мусора. В приложении содержалась копия письма ГУ ФСИН России Челябинской области о возможности заключить контракт с исправительными колониями. Челябинское УФАС России посчитало этот способ закупки незаконным из-за отсутствия конкуренции.

«В своем предупреждении Челябинское УФАС России указало, что данное письмо министерства, являющегося уполномоченным органом в сфере обращения с ТКО, может служить основанием для осуществления органами местного самоуправления закупок у исправительных учреждений ГУ ФСИН России по Челябинской области. При этом выбор такого неконкурентного способа закупки (заключение контракта с исправительным учреждениями как с единственным поставщиком) должен применяться в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности или нецелесообразности применения конкурентных способов закупки», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Челябинское УФАС предупредило Минэкологии области о необходимости отозвать письмо. Ведомство исполнило предупреждение.