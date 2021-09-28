В Челябинске потерялась 15‑летняя школьница

Карина Гутникова ушла из дома еще 23 сентября

В Челябинске полиция и волонтеры ведут поиски 15-летней Карины Гутниковой, которая ушла из дома № 308б по проспекту Победы 23 сентября, но так и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«На вид девочке 14 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы до плеч, окрашены в рыжий цвет», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения Карина была одета в розовую куртку-толстовку, бордовые джинсы и бежевые кроссовки.

Всех, кто видел школьницу или владеет информацией о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 или на горячую линию отряда по номеру 8(351)2-777-911.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске после недели поисков полицейские вернули домой 15-летнюю Анну Скорикову.