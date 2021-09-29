Алексей Текслер договорился с главой Иссык-Кульской области о сотрудничестве

Челябинская область будет развивать туризм вместе с регионом Киргизии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев на форуме глав регионов ШОС договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Путешественники из Киргизии будут ехать в Челябинскую область, чтобы познакомиться с промышленными объектами, а южноуральцам станет доступнее знаменитое озеро Иссык-Куль и местные санатории.

«Сейчас важно наладить авиасообщение между нашими регионами и странами. Мы этот вопрос прорабатываем. Думаю, это реально. Трафик будет. Эту задачу нам надо обязательно решить. У нас также есть перспективы сотрудничества не только в сфере туризма, но и в сельском хозяйстве», — отметил Алексей Текслер.

В свою очередь Мирбек Кожоев подчеркнул, что главы России и Кыргызской Республики придают большое значение межрегиональному сотрудничеству. «Если говорить о нашем сотрудничестве, могу отметить, что министерством экономического развития Челябинской области и моими коллегами уже проводится активная работа в сфере туризма, - уточнил он. - Уверен, в данной отрасли мы сможем достичь конкретных результатов, а катализатором успеха определенно станет открытие прямых авиарейсов. К тому же учитывая интересы сотрудничества с представителями бизнеса, открытие прямых авиарейсов приведет к активизации деловых кругов наших регионов».

Алексей Текслер поддержал инициативы со стороны кыргызской стороны. Руководители регионов подписали дорожную карту по реализации Соглашения между правительством Челябинской области и аппаратом полномочного представителя правительства Киргизской Республики в Иссык-Кульской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2022 - 2025 годы.

Форум глав регионов стран ШОС в Челябинске проходит во второй раз в очном и заочном формате. К части сессий участники подключатся дистанционно. На них обсудят развитие туризма среди регионов стран ШОС, кооперацию в сельском хозяйстве и роль регионов в развитии логистических маршрутов. Алексей Текслер открыл заседание национальной части форума. Он был автором идеи о создании этой секции.