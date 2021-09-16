Миндор Челябинской области проверяет весогабаритные рамки по обращениям перевозчиков

Информация с камер во время ревизии не выгружается

Круглый стол по обсуждению проблем, с которыми столкнулись предприниматели, занимающиеся перевозкой грузов, состоялся в торгово-промышленной палате (ТПП) Миасса. Мероприятие посетили бизнесмены Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Челябинска, Кусы и Миньяра, а также Белорецка (Башкортостан).

Поводом для диалога послужило обращение в ТПП предпринимательницы Светланы Фурцевой. Она пожаловалась на незаконные, по ее мнению, штрафы с рамок габаритного и весового контроля. О подобных нарушениях говорят и многие другие грузоперевозчики. Причем размер штрафов внушительный — от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. По данным, озвученным президентом ТПП Миасса Еленой Сюткиной, по состоянию на 10 сентября было выписано почти 54 тыс. штрафов общей суммой более 10 млрд рублей.

«Все мы знаем, что есть приказ 348 о весогабаритном контроле. Все мы бережем дороги, потому что по ним ездим каждый день. Вопросы возникают, когда мы проходим рамки. Мы знаем массу машины, габариты, какой у нас груз. Выезжая из гаража, мы замеряем машину. Это обязан сделать механик. Также он проверяет колеса, тормоза, чтобы не было ДТП. Допустим, пустая машина весит 15 300 кг, это подтверждается документами. При проходе рамки возле Полетаево система показывает вес машины 19 200. Другая рамка показывает 18 400», — рассказала Светлана Фурцева.

По мнению перевозчиков, на работу рамок влияют дорожное покрытие, погодные условия, скорость ветра, раскачивание грузовика, и эти особенности могут не учитываться системой при определении параметров движущегося транспорта. При этом погрешность приборов составляет всего 3,5 см. Получается, что любая неровность или раздувание тента могут привести к выходу за эту цифру и, как следствие, получению штрафа. Предприниматели говорят, что нарушения весогабаритного контроля фиксируются только в Челябинской области, поэтому уверены, что система настроена некорректно или же проблема связана с местами установки рамок.

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, выступая перед собравшимися предпринимателями, отметил, что ведомство не выписывает штрафы, а только передает информацию от системы по соблюдению весогабаритного контроля в ГИБДД. Представитель Миндортранса также сообщил, что сейчас рамки отключены, по ним проводится проверка. Ревизия связана с поступившими многочисленными обращениями. При этом, по данным ведомства, оборудование было настроено в соответствии с установленными нормами, на что есть свидетельства.

«С 10 по 20 сентября в Челябинской области проходит ежегодная поверка оборудования системы весогабаритного контроля. Поверка инициирована министерством раньше требуемого срока в связи с многочисленными обращениями перевозчиков. Во время поверки прекращается выгрузка информации в центр мониторинга до получения новых сертификатов. Информацию о сертификации можно найти в государственной информационной системе „Аршин“», — пояснил Станислав Харченко.

Собравшиеся на круглом столе предприниматели решили создать рабочую группу, которая займется оформлением писем по поводу системы весогабаритного контроля в различные инстанции. Кроме того, грузоперевозчики намерены обратиться в суды для обжалования выставленных штрафов и провести независимую экспертизу рамок. Помочь разобраться в вопросах работы системы весогабаритного контроля намерена и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«К нам тоже поступает шквал обращений. Мы готовим обращение в министерство транспорта Челябинской области. Предлагаем временно остановить работу рамок до коллегиальной проверки с привлечением профессиональных объединений, перевозчиков и, возможно, прокуратуры. Перевозчики готовы предоставить любой транспорт для проверки. Обязательно должны быть тентованные машины», — сообщил ведущий специалист филиала АСМАП в УрФО Георгий Шпрейер.

Добавим, что в ТПП Миасса не исключили вероятности организации еще одной встречи, но уже с участием представителей ГИБДД.

Напомним, что тестовая эксплуатация автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области закончилась 15 июля этого года. Рамки находятся в двух местах обхода Челябинска — возле поселков Томино и Полетаево, а также на выездах из Карабаша, Чесмы, Верхнеуральска. С 16 июля информация о нарушениях допустимых весогабаритных норм передается в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД. Штрафы, взимаемые с нарушителей, будут поступать в дорожный фонд Челябинской области. Установка рамок прошла в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».