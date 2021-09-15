В Челябинской области приостановили штрафы для большегрузов с пунктов весогабаритного контроля

В ГИБДД пояснили, почему отказались использовать материалы с нового оборудования

Областное управление ГИБДД на время отказалось от фотоматериалов, которые поступают от пунктов весогабаритного контроля. Приостановлено и вынесение административных штрафов, выписанных по этим фотоматериалам, в адрес автоперевозчиков. В ведомстве уточнили, что за два месяца работы пунктов, которые успешно прошли тестирование, в управление поступило более 7 тысяч материалов. Но выписанные штрафы оказались необоснованными.

Пять пунктов весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области были введены в середине июля. Оборудование, установленное на пунктах, сертифицировано и имеет свидетельство Госстандарта о типе измерения. Однако за время работы пунктов автовладельцы пожаловались на необоснованные штрафы за несоблюдение параметров движущегося через пункты транспорта. В ГИБДД проверили информацию и на время отказались от использования фото с пунктов контроля для определения штрафов.

«В ходе деятельности по вынесению постановлений по делам об административных правонарушениях и рассмотрения жалоб собственников транспортных средств Госавтоинспекцией были выявлены недостатки в формировании доказательной базы по совершенным правонарушениям. В связи с этим, 14сентября было принято решение о приостановке загрузки фото материалов с автоматических пунктов весогабаритного контроля до устранения Министерством дорожного хозяйства недостатков», — пояснила заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Она уточнила, что оборудование замеряет вес и габариты транспорта, результаты этих замеров готовились региональным Миндором. Если материалы содержали признаки правонарушения, то есть параметры превышали разрешенные показатели, в ГИБДД выносили штрафы. С момента ввода в эксплуатацию пунктов на обработку в ГИБДД поступило 7050 материалов.