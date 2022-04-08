Российская армия поразила более 40 военных объектов на Украине

В воздухе сбили два украинских военных вертолета

Группировка войск Российских вооруженных сил полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов. Также российские военные блокировали населенный пункт Угледар и ведут бой за его освобождение от националистов. Об этом вечером 7 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За день высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. Уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск на Донбассе.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе Херсона, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два — «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 военных автомобиля.