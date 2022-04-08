В Челябинской области 414 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 8 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 414 положительных результатов, среди заболевших 30 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 322 тысячи 204 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 8 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 469 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 307 тысяч 152 южноуральца. На лечении остаются 6 тысяч 250человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 7 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 662 человека.

Ждать ли новой волны пандемии в России и на Южном Урале, ИА «Первое областное» рассказал челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.