В Челябинской области на 60% выросло число личных банкротств

По количеству финансово несостоятельных граждан регион на 9‑м месте по России

В 2021 году количество граждан-банкротов, включая индивидуальных предпринимателей, в России увеличилось на 62% к 2020 году. Всего в стране насчитывается 192,8 тыс. финансово несостоятельных граждан. В Челябинской области за прошлый год банкротов стало на 60,8% больше — более 5,9 тыс. человек. По количеству банкротов регион занимает 9-е место по России. Данные сообщает пресс-служба Федресурса.

«Тенденция роста в количественном соотношении сохраняется. Число граждан, признанных банкротами в 2021 году, на 73,8 тыс. больше, чем в 2020 году, что говорит об актуальности применения судебной процедуры гражданами. Незначительное снижение темпов роста в 2021 году (на 10%) может быть связано с общей стабилизацией пандемийной обстановки и, как следствие, улучшением социального положения населения в сравнении с разгаром пандемии. Так, за 11 месяцев 2021 года численность безработных снизилась на 14,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Реальные располагаемые доходы населения за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года», — объясняет заместитель Минэкономразвития России Илья Торосов.

Больше всего граждан-банкротов зафиксировано в Москве — 10,2 тыс. человек, Московской области — 10 тыс. человек и Краснодарском крае — 9,7 тыс. человек. При этом сильнее всего увеличился показатель в Республике Ингушетия — в 8,3 раза, Карачаево-Черкесской Республике — в 4 раза и Севастополе — в 3,5 раза.

Количество корпоративных банкротств в 2021 году также увеличилось. По стране прирост составил 3,9% — 10,3 тыс. компаний. В Челябинской области финансово несостоятельных компаний стало, напротив, меньше — на 3,8% (153 организации).

«Рост числа корпоративных банкротств в прошедшем году лишь отчасти компенсировал их снижение годом ранее. Напомню, часть 2020 года суды не работали из-за пандемии. В целом ожидания всплеска интенсивности разорений не оправдались, более того, она остается ниже доковидного уровня. Это объясняется тем, что государство оказало поддержку пострадавшим от пандемии. Кроме этого, все более активное привлечение собственников к субсидиарной ответственности отпугивает добровольных банкротов», — прокомментировал руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Лидерами по числу компаний-банкротов за прошлый год стали Москва — 2,1 тыс. организаций, Санкт-Петербург — 801 единица и Московская область — 793 единицы.

Больше всего банкротств в 2021 году пришлось на сферы торговли (2,6 тыс. компаний), строительства (2,3 тыс. единиц) и отрасль операций с недвижимым имуществом (1,2 тыс. единиц).