Сегодня, 15 ноября, авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Челябинска в Тбилиси. Летать в столицу Грузии и обратно южноуральцы смогут один раз в неделю — по средам. Полеты будут проходить на самолете Sukhoi SuperJet (SSJ 100) вместимостью 100 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта Курчатов.
Продажа билетов открыта по март 2024 года. Полет в одну сторону обойдется пассажирам от 11 320 рублей.
Расписание рейсов (по челябинскому времени):
Челябинск — Тбилиси: вылет из Челябинска в 16:20, прибытие в Тбилиси в 18:35.
Тбилиси — Челябинск: вылет из Тбилиси в 19:25, прибытие в Челябинск в 23:25.
Добавим, в июле 2023 года стало известно, что из Челябинска планируют запустить прямые перелеты в три грузинских города: Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Росавиация выдала разрешение на полеты авиакомпаниям Red Wings и «Ямал».
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