12-летний вокалист из Челябинской области поступил в музыкальное училище в Петербурге

Александр Журавский стал одним из двенадцати талантливых мальчиков страны, поступивших в пятый класс музучилища имени Глинки

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Александр Журавский из Копейска с 1 сентября будет обучаться в Хоровом училище имени Глинки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает администрация Копейской музыкальной школы № 1, где учился Александр.

Двенадцатилетний Саша, лауреат премии Детского фонда «Андрюша-2021», покорил своими незаурядными вокальными данными не только своих педагогов и жюри фестиваля одаренных детей «Андрюша», но и экспертов Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в 2020 году. Он прошел жесткий отбор и поступил в одно из лучших музыкальных училищ страны по классу академического вокала.

Александр и его семья выражают огромную благодарность педагогическому коллективу Копейской музыкальной школы № 1, а особенно — педагогу по вокалу Наталье Кузнецовой.