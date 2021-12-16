В 2021 году россияне отдали телефонным мошенникам 45 миллиардов рублей

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить долю жителей регионального центра, которые сталкивались с преступниками

За 11 месяцев 2021 года ущерб от телефонного мошенничества в России составил 45 миллиардов рублей. Об этом сообщает МВД РФ. Каждый седьмой житель страны сталкивался со лжесотрудниками банков. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить долю жителей регионального центра, которым не посчастливилось столкнуться с преступниками.

Согласно данным опроса, 76,7% горожан сталкивались с телефонными мошенниками. В основном потенциальными жертвами злоумышленников становились южноуральцы в возрасте от 25 до 44 лет.

«Почти каждый четвертый опрошенный горожанин (23,0%) с телефонными мошенниками пока не сталкивался. В этой группе чаще представлены жители Челябинска старше 60 лет, неработающие пенсионеры и челябинцы с уровнем материальной обеспеченности выше среднего (по их собственной оценке)», — сообщают социологи РАНХиГС.

В Челябинской области ежегодно растет количество жертв телефонных мошенников. Как правило, участники группировок действуют по трем схемам, которые развиваются порой по самым неожиданным сценариям. Первое областное информагентство рассказывало, как не стать жертвой злоумышленников и что делать, если вы попались на удочку лжесотрудника банка.



Ранее мы публиковали историю челябинки, которая взяла кредит под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры и перевела деньги мошенникам.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

