В Челябинске увеличивается число АЗС с постоплатой

Новый сервис помогает экономить время

Автовладельцы Челябинска активно обсуждают в соцсетях новую систему оплаты на заправках. Многих удивляет, что сначала можно заправить машину и уже после этого заплатить за бензин. Мы объехали несколько автозаправок в столице Южного Урала и нашли те, где действует постоплата. Водители говорят, что таких АЗС раньше было мало, но теперь их в разных районах города становится все больше.





Мы понаблюдали за тем, как заправляются автолюбители, и пришли к выводу, что новая схема удобна.

«Для меня лично постоплата лучше, чем обычная заправка, — видишь, сколько заливается топлива. Плюс меньше времени уходит на танцы вокруг машины, больше остается на личные дела»,— рассказал водитель Андрей.

«Мне нравится. Принцип как в супермаркете. Выбрала топливо, заправила нужный объем и пошла оплатила. Удобно, да и времени тратится меньше»,— поделилась мнением Екатерина.





Как устроена новая схема заправки? Вставляем пистолет в бак. Подача топлива на постоплатных АЗС начнется сразу после нажатия на рычаг. Заправщик, консультирующий водителей, объяснил нам, что если нужен полный бак, то ждем, пока бензин зальется до срабатывания отсечки. А вот если водителю требуется конкретный объем топлива, то следует отпустить рычаг в момент, когда на экране появится необходимая цифра. Завершив заправку и вернув пистолет в колонку, отправляемся к кассиру, который быстро принимает оплату. Остается время, чтобы купить кофе и сэндвич.





«Постоплата удобна, если нужно заправить бак до полного. Не надо вычислять, сколько топлива может войти. Просто нажал на пистолет и залил бензин. По старой схеме, если топливо не вошло в бак, приходилось возвращаться к кассиру за сдачей. А тут такой ситуации не возникает, и это экономит время»,— говорит водитель Кирилл.

«Заправляемся — идем оплачивать, всё быстро. Пришлось приноровиться, чтобы отпускать рычаг пистолета на нужной сумме. Обычно заправляюсь не больше 1000 рублей. В целом привык, самостоятельная заправка действительно удобна»,— отмечает Антон.

Кстати, работники заправки не беспокоятся, что кто-то из водителей уедет и не заплатит. На территории АЗС ведется постоянное видеонаблюдение, а сотрудники максимально ориентированы на консультирование и помощь. Кое-кто из водителей оплачивал бензин через приложение АЗС, поэтому даже не проходил к оператору. Такой вариант еще больше сокращает время нахождения на заправке: набор цифр в приложении, уведомление об оплате, несколько минут на подачу бензина — и в путь, по своим важным делам.