Мужчина с сайта знакомств похитил у жительницы Магнитогорска более 2 млн рублей

Потерпевшая пригласила нового друга по переписке домой

Магнитогорская полиция возбудила уголовное дело о краже 2,6 миллиона рублей у 50-летней жительницы Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Потерпевшая познакомилась с иногородним мужчиной в интернете и в ходе переписки пригласила его в гости. Когда женщина на некоторое время вышла из квартиры, оставив в ней нового знакомого, мужчина успел украсть 2,6 миллиона рублей и скрыться.

«Отделом по расследованию преступлений «Правобережный» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.