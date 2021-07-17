В Чебаркуле мошенники убедили местную жительницу продать квартиру

Женщина не только перевела злоумышленникам вырученные деньги, но и взяла несколько кредитов

В Чебаркуле Челябинской области мошенники убедили местную жительницу взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

О произошедшем полицейским рассказала потерпевшая 59-летняя жительница Чебаркуля. По ее словам, в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банков и говорили, что на ее имя оформляют кредиты. Чтобы аннулировать их, женщине необходимо самой взять кредит в размере 500 тысяч рублей и перечислить деньги на указанные счета. Потерпевшая обратилась в три банка, получила необходимую сумма и сделала все так, как ей сказали. Но на этом мошенники не остановились.

«Звонки продолжились, женщине сообщили, что происходит оформление кредита на ее имя под залог недвижимости. чтобы аннулировать сделку, ей необходимо продать квартиру, перевести деньги по новым реквизитам, и тогда сделка будет признана недействительной. Свое общение с незнакомцами женщина скрывала от других членов семьи. Когда родственники узнали о произошедшем, то квартира оказалась продана за 1 700 000 рублей и деньги уже отправлены мошенникам»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и сразу же уведомлять о подозрительных звонках не только правоохранителей, но и своих членов семьи.