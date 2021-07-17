В челябинском Доме архитектора прошла первая вечеринка в честь его перезапуска

На вечере презентовали программу мастер-классов и напомнили историю пространства

Некоторые мастер-классы из программы — например, обсуждение градостроительной документации, — предназначены только для архитекторов, но в перечне есть и мероприятия для широкой аудитории. Уже в это воскресенье пройдет практикум «Клаузара», на котором участники попробуют придумать новые арт-объекты. К проведению мастер-классов приглашают ведущих архитекторов города и специалистов из-за границы.





Дом архитектора начинает работать в новом формате. В июле на территории пространства организуют серию бесплатных лекций и мастер-классов с челябинскими застройщиками, а также кинопоказы и воркшопы. Программу всех ближайших мероприятий презентовали на неформальной вечеринке в пятницу, 16 июля. С расписанием можно ознакомиться по ссылке





«Наши цели — формирование профессионального сообщества, вовлечение в работу горожан, поиск квалифицированных специалистов и популяризация передовых знаний. Иначе говоря, мы хотим создать комьюнити архитекторов, чья работа будет позитивно влиять на жизнь города. Администрация города принимает активное участие в формировании Дома архитектора и заинтересована в том, чтобы здесь решались проблемы»,

— комментирует организатор мероприятий, ведущий специалист Агентства инвестиционного развития Челябинска Галина Зубаирова.





Напомним, что Дом архитектора изначально создавали для встреч и общения городских архитекторов. Пристройка у дома по адресу пр. Ленина, 41а появилась в 2001 году, её возвели специально для Союза архитекторов Челябинска. Тогда на площадке Дома архитектора проводилось множество мероприятий — на встречах архитекторы рассказывали о своих проектах и обсуждали их с коллегами. Но к 2010 году движение в Доме архитекторов пошло на убыль, помещение начали сдавать в аренду под офисы и лишь изредка на площадке проводились общественные слушания и обсуждения. Сейчас ситуацию хотят изменить, Дом архитектора возродить и привлечь к нему как можно больше горожан.

На фото Галина Зубаирова





На вечеринке открылась выставка проектов застройщиков «Голос Девелопмент» и «Никс» — на планшетах показали, как будут выглядеть строящиеся высотки на «Алом поле», что можно сделать с пространством Каширинского рынка и каким в Челябинске может быть жилье будущего на примере ЖК «Ньютон», ЖК Evopark и ЖК ALT. По словам организаторов мероприятий, подобные выставки в Доме архитектора теперь будут постоянным явлением. Обновлять их планируют каждые полтора месяца.









В честь запуска летней программы под потолком Дома архитектора подвесили инсталляцию, на которой написан манифест пространства. «Дом архитектора. До-м ар-хите-ктор-а. Размыть эти слова. Пускай ар-хите-ктор не думает над собственным именованием и статусом. Иначе появляется ресторан „Аристократ“. Надо же. Откуда возникает желание считать себя аристократом? Откуда возникает желание считать себя Архитектором? Именно желание. Слово захватывает власть над человеком. Это так приятно — идти в Дом Архитектор, особенно будучи Архитектором....» — так звучит первая часть манифеста.