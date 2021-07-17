Дом архитектора начинает работать в новом формате. В июле на территории пространства организуют серию бесплатных лекций и мастер-классов с челябинскими застройщиками, а также кинопоказы и воркшопы. Программу всех ближайших мероприятий презентовали на неформальной вечеринке в пятницу, 16 июля. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Некоторые мастер-классы из программы — например, обсуждение градостроительной документации, — предназначены только для архитекторов, но в перечне есть и мероприятия для широкой аудитории. Уже в это воскресенье пройдет практикум «Клаузара», на котором участники попробуют придумать новые арт-объекты. К проведению мастер-классов приглашают ведущих архитекторов города и специалистов из-за границы.
«Наши цели — формирование профессионального сообщества, вовлечение в работу горожан, поиск квалифицированных специалистов и популяризация передовых знаний. Иначе говоря, мы хотим создать комьюнити архитекторов, чья работа будет позитивно влиять на жизнь города. Администрация города принимает активное участие в формировании Дома архитектора и заинтересована в том, чтобы здесь решались проблемы», — комментирует организатор мероприятий, ведущий специалист Агентства инвестиционного развития Челябинска Галина Зубаирова.
На фото Галина ЗубаироваВ честь запуска летней программы под потолком Дома архитектора подвесили инсталляцию, на которой написан манифест пространства. «Дом архитектора. До-м ар-хите-ктор-а. Размыть эти слова. Пускай ар-хите-ктор не думает над собственным именованием и статусом. Иначе появляется ресторан „Аристократ“. Надо же. Откуда возникает желание считать себя аристократом? Откуда возникает желание считать себя Архитектором? Именно желание. Слово захватывает власть над человеком. Это так приятно — идти в Дом Архитектор, особенно будучи Архитектором....» — так звучит первая часть манифеста.
На вечеринке открылась выставка проектов застройщиков «Голос Девелопмент» и «Никс» — на планшетах показали, как будут выглядеть строящиеся высотки на «Алом поле», что можно сделать с пространством Каширинского рынка и каким в Челябинске может быть жилье будущего на примере ЖК «Ньютон», ЖК Evopark и ЖК ALT. По словам организаторов мероприятий, подобные выставки в Доме архитектора теперь будут постоянным явлением. Обновлять их планируют каждые полтора месяца.