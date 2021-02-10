Жителя Аши посадят за убийство 19-летней девушки

Осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда отцу погибшей

Ашинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что между подсудимым и 19-летней потерпевшей возникли разногласия на почве долгов. Сложились неприязненные личные отношения, для разрешения которых она в сопровождении троих друзей приехала к дому подсудимого.

Подсудимый избил потерпевшую и ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте преступления.

После этого, замахиваясь ножом, ашинец также угрожал убийством трем лицам, которые приехали с девушкой.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Судом удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании с подсудимого морального вреда в размере одного миллиона рублей.