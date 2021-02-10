Выставку о нацистском геноциде в годы Великой Отечественной войны открыли в Челябинске

И одновременно в 60 российских регионах

Экспозиция стала итогом поисковых работ федерального проекта «Без срока давности», в ходе которых сотни сотрудников архивов и историков собрали 7 000 уникальных документов. Из этого количества для выставок отобрали те, что в полной мере передают масштаб трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

В Образовательном центре № 2 челябинцы увидят документальные свидетельства карательных нацистских операций и массового уничтожения жителей СССР. Людей морили голодом, отправляли на принудительные работы, насильно увозили в Германию, убивали прямо в больницах.

Дата открытия выставки — знаковая: в этот день, 8 февраля 1946 года, Главный обвинитель от СССР Роман Руденко выступил с речью о военных преступлениях нацистов на Международном военном трибунале.

Отметим, что в конце прошлого года проект «Без срока давности» наградили национальной премией «Победа» и признали лучшим научным проектом Года памяти и славы.