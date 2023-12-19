Мэрия Челябинска заключила договор купли‑продажи недостроенного гипермаркета «Лента»

Свайное поле несколько лет стоит заброшенным на улице Черкасской

Администрация Челябинска и компания «КС Проперти» заключили договор купли-продажи недостроенного гипермаркета на улице Черкасской. Эта компания победила в аукционе, предложив 36,08 миллиона рублей. Средства направят бывшему собственнику объекта, а новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Объект незавершенного строительства площадью 12 365,1 квадратного метра со степенью готовности объекта 17%, расположенный по улице Черкасской, был выставлен на аукцион с начальной ценой 27 761 000 рублей. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой. В ходе торгов стоимость значительно возросла, в итоге недострой реализован за 36 089 300 рублей», — говорится в сообщении администрации Челябинска.

Аукцион по продаже недостроя проводили 12 декабря. Заявки подавали три компании. Победитель — «КС Проперти» — это управляющая компания торгового комплекса «КС». Он находится по соседству с недостроенным гипермаркетом «Лента». Организация, по данным базы «СБИС», зарегистрирована в ноябре 2023 года в Челябинске. Направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцем и директором является Валерий Чуватин из Екатеринбурга. Ему принадлежат екатеринбургские ТРК «Глобус» и ТРЦ «Кит».





«Лента» арендовала участок на улице Черкасской для строительства гипермаркета в 2015 году. В следующем году работы остановились. Компания в рамках новой концепции развития стала открывать гипермаркеты на арендованных площадях. Магазин в этой части Челябинска открылся в здании неподалеку. Ретейлер в 2017 и 2018 годах пытался сам продавать недострой. Сначала за 295 миллионов рублей, а потом за 141,6 миллиона рублей. Заявок на аукционы не поступало.

В 2019 году Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск администрации Челябинска и недострой изъяли у «Ленты». Осенью 2020 года мэрия провела первый аукцион по продаже свайного поля с начальной ценой 63,5 миллиона рублей. Торги закончились неудачно. С весны 2022 года администрация города стала проводить повторные аукционы с пониженной стоимостью. Торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, их недостаточного количества (должно быть больше одной) и непринятия документов от желающих купить недострой. Нынешний аукцион был уже седьмым, и он закончился успешно.