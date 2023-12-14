На окраине Челябинска загорелся гипермаркет

Из здания эвакуировали 40 человек

Сегодня утром, 14 декабря, произошло возгорание в здании гипермаркета «Лента» в челябинском микрорайоне Тополиная Аллея. По информации МЧС, пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

Пожарные выехали на место происшествия по сигналу извещателя. По прибытии они обнаружили, что в аккумуляторном помещении здания загорелись лакокрасочные материалы. Открытое пламя было погашено автоматической системой пожаротушения. Расчет МЧС сделал проливку очага пожара из брандспойта.

Во время пожара здание самостоятельно покинули 40 работников гипермаркета и посетителей. Никто не пострадал. Магазин продолжит работать в обычном режиме.

Причина возгорания устанавливается.