В Челябинской области до конца года сдадут еще восемь долгостроев

Алексей Текслер поручил ускорить восстановление прав обманутых дольщиков

В Челябинской области до конца года сдадут еще восемь жилищных долгостроев. Губернатор Алексей Текслер в ходе областного совещания с главами муниципалитетов поручил ускорить восстановление законных прав обманутых дольщиков в регионе.

В этом году на Южном Урале достроены и введены в эксплуатацию три многоквартирных дома, включенных в единый реестр проблемных объектов.

До конца года должны быть достроены еще восемь объектов. Таким образом, в Челябинской области проблема дольщиков будет решена, а законные права покупателей квадратных метров восстановлены.

В целом в регионе укрепились позитивные тенденции в строительной отрасли. К 2030 году ежегодный объем ввода жилья планируется увеличить до 3 млн квадратных метров, что является рекордно высоким показателем для региона.

Глава региона отметил, что тенденцию увеличения темпов строительства нужно сохранять, в том числе за счет проектов комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время готовятся к реализации 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях области. Ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов в рамках КРТ способствует решению вопросов расселения из ветхо-аварийного жилья.

Объемы ввода жилья в Челябинской области в январе — сентябре 2023 года достигли 1 млн 625 тыс. квадратных метров, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.