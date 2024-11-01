В ледовом городке на площади Революции будет больше аттракционов и горок

Тематические мероприятия будут проводиться чаще в 1,5 раза

В этом году в ледовом городке на площади Революции в Челябинске появится больше аттракционов и скатов с горок, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам начальника городского управления культуры Элеоноры Халиковой, ледовый городок должен ежегодно развиваться и становиться комфортнее для горожан и гостей Челябинска.

«В часы пиковых нагрузок в городке скапливаются очереди, поэтому решено провести работу над ошибками. В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет»,— говорится в сообщении.

По доброй традиции в ледовом городке на площади Революции будет работать Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Сказочная резиденция будет принимать гостей все новогодние праздники и каждые выходные до конца февраля.





Предварительная дата открытия ледового городка и Дома Деда Мороза намечена на 25 декабря.