Мэрия Челябинска показала проект главного ледового городка

Его заполонят пираты, спруты и пираньи

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В Челябинске прошел первый снег, и жители начали погружаться в атмосферу Нового года — покупать мандарины и свитеры с оленями. В мэрии решили добавить зимней сказки и представить горожанам проект ледового городка на площади Революции.

В этом году темой городка станет «Остров сокровищ», так что на площади появятся ледяные фигуры пиратов, сундуков с золотом и морских чудищ. И конечно, героев одноименного культового советского мультфильма: доктора Ливси, Билли Бонса, Джима Хокинса. Центральной фигурой композиции будет красавица-елка, а неподалеку установят ледяного летучего голландца.

Горожане сами выбрали тематику городка на платформе обратной связи. Проект будут воплощать художники, скульпторы и мастера по фигурной резке льда.

Откроют городок в конце декабря.