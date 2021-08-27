В Челябинске по просьбам жителей начали ремонтировать дорогу к микрорайону Чурилово

Работы должны завершить до 20 сентября 2021 года

В Челябинске начался ремонт улицы Енисейской от поворота на Копейское шоссе до железнодорожного переезда. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в администрации Челябинска. Ремонт этой дороги можно назвать долгожданным, она пользуется популярностью у жителей города.

«В адрес администрации города поступало огромное количество жалоб на эту дорогу, которая хоть и проходит через промзону, но ведет к многочисленным садам и поселкам, а также к микрорайону Чурилово», — уточнили в мэрии.

Сумма контракта составила почти 25 миллионов рублей. Перед основными работами подрядчик провел расчистку обочин от мусора и сделал две водопропускные трубы. Завершить работы по строительству дороги на улице Енисейской планируют до 20 сентября 2021 года.

Дорожные работы начались также на улицах Солнечной и Ворошилова в Челябинске. Здесь до 20 сентября полностью заменят покрытие проезжей части там, где требуется, а в местах пешеходного трафика выполнят понижение бордюрного камня.

Полным ходом идет и ремонт Краснопольского проспекта. Подрядчик укладывает верхний слой покрытия, после чего будет нанесена разметка. Кроме того, на проспекте отремонтируют все въезды к дворовым территориям. Работы завершат до 31 августа. По просьбам жителей Краснопольского проспекта у ЖК «Пара» начали работы по организации нерегулируемого пешеходного перехода.