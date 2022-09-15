Жители Колхозного поселка в Челябинске выступили против застройки микрорайона

Владельцы частных построек напротив «Ленты» воспротивились перспективе сноса своих домов

Участники прошедших сегодня, 15 сентября, в челябинском Доме архитектора публичных слушаний резко раскритиковали проект планировки квартала в границах существующего Колхозного поселка. Застройка этой территории предполагает снос частного сектора, что не устраивает жителей. Документацию по планировке не утвердили и отправили проект на дополнительное рассмотрение градостроительной комиссией при мэрии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



На публичные слушания вынесли проект специализированного застройщика «Флагман». Он касается квартала в периметре улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной и Колхозной. Компания хочет построить рядом с уже сданной высоткой на улице Косарева, 79 новый жилой дом.





«Земля на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных выкуплена строительной компанией. Там планируется построить дом в 20 этажей с коммерческими помещениями. Рядом предусмотрено 35 машиномест. Также места для машин планируется занять в находящемся рядом ГСК», — поясняет начальник проектного отдела МУП «Архитектурно-планировочный центр» Анна Пахтусова.





Проект предусматривает и вторую очередь строительства. Ее в Архитектурно-планировочном центре назвали перспективной. Это значит, что застройка возможна, если появится инвестор. Произойдет ли это и в какие сроки — неизвестно. По замыслу проектировщиков, в квартале, где сейчас частный сектор из 170 одно- и двухэтажных домов, могут появиться подковообразные разноэтажные высотки — от 4 до 18 этажей, многоуровневая парковка, школа на 1100 мест и два детских сада по 290 мест каждый, детские и спортивные площадки, пешеходные бульвары, новые выезды. При этом в Архитектурно-планировочном центре заверили, что строительство домов возможно только параллельно с созданием социальных объектов.





Проект стал камнем преткновения на публичных слушаниях. В зале Дома архитектора присутствовали жители квартала, которые крайне негативно отнеслись к таким планам.

«Нас подожгут, чтобы построить высокие дома! Мы не хотим муравейники! Как будут сносить дома и расселять жителей? На каком основании частный сектор хотят застроить? В какой срок будет реализация проекта?» — возгласы владельцев частных домов доносились из разных углов зала.





Представители администрации Челябинска отметили, что получили несколько десятков заявлений от жителей этого квартала. Все выступают против сноса домов и высотной застройки.

«Сейчас проект планировки не предусматривает снос домов. Если придет инвестор и выкупит землю, он сможет застроить территорию. Но только если вы будете согласны. Если нет — строительства не будет. Тем более у проекта нет срока реализации. 99%, что второго этапа проекта не будет», — подчеркивает председательствующий на собрании участников публичных слушаний депутат Гордумы Владимир Бодров.





Горожане предложили начать застройку не с высоток, а с социальных объектов. Другие местные жители сетовали, что им отказывают в подключении к газу, что в микрорайоне нет хороших дорог и проблемы с канализацией.

«В этом месте генпланом Челябинска предусмотрено высотное строительство. Территория относится к зоне жилой застройки от 9 этажей и выше. Это перспектива. Назначение участков пока не меняется. Сейчас проектом планировки предусмотрено предоставление разрешений на реконструкцию частных домов, образование новых участков и расширение существующих. У вас где-то сарай построен, где-то забор появился. Все это можно будет оформить», — заявляет Анна Пахтусова.

Представитель МУП «Архитектурно-планировочный центр» в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» пояснила, почему на публичные слушания вынесена планировка большого участка, а не место под планируемый дом «Флагмана», к которому нет вопросов. По словам Анны Пахтусовой, на обсуждение предлагаются только участки по границам улиц — или по красным линиям, а не небольшие территории.

В итоге проект не утвердили на публичных слушаниях и отправили на дополнительное обсуждение градостроительной комиссией. В ее состав хотят войти собственники домов и участков.