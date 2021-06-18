Шквалистый ветер, грозы и понижение температуры прогнозируют в Челябинской области

Местами в регионе могут пройти ливни

Сегодня, 18 июня, в Челябинской области станет заметно прохладнее. Днем ртутные столбики поднимутся не выше +23°C. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер и дожди. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе столбики термометров покажут +18, +23 °C. Облачно с прояснением, местами кратковременные, сильные и очень сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.



В Челябинске днем осадков синоптики не прогнозируют. Ртутные столбики поднимутся до отметок +19, +21 °C. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.