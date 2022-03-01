Мэрия Челябинска разрешила построить возле ЖК «Театральный» торговый комплекс

Инвестор ранее намеревался возвести еще и развлекательный центр

Администрация Челябинска выдала разрешение на строительство торгового комплекса с парковкой открытого типа по улице Героев Танкограда и рядом с ЖК «Театральный». На участке уже расположены конструкции будущего объекта.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торговый комплекс с парковкой открытого типа) на земельном участке по ул. Героев Танкограда в Тракторозаводском районе города Челябинска с минимальным коэффициентом застройки 0,08 Обществу с ограниченной ответственностью „Азия-Запад“»,— сказано в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.





Публичные слушания по проекту строительства двухэтажных торгового и развлекательного комплексов площадью 1,6 тыс. кв. м на улице Героев Танкограда проходили в декабре 2021 года. Инициатором выступала компания «Азия-Запад». Она же является арендатором земельного участка площадью 10 тыс. кв. м. В пояснительной записке к постановлению о проведении слушаний сказано, что объект возведут на территории, для которой разработана документация по планировке, утвержденная постановлением администрации Челябинска в июне 2021 года.

В заключении о проведении публичных слушаний содержится комментарий от правового управления мэрии. В нем сказано, что договор аренды заключен для завершения строительства торгового комплекса с парковкой открытого типа на 190 мест, а возведение развлекательного центра не предусмотрено. Кроме того, разрешенный вид использования земельного участка — именно под ТК. Согласно утвержденной постановлением администрации Челябинска документации по планировке территории площадь застройки торгового комплекса составляет 786,1 кв. м.





По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Азия-Запад» принадлежит челябинскому предпринимателю Николаю Кичеджи. Также он является совладельцем нескольких производственных фирм, медицинского центра «Медеор». Предпринимателю на 50% принадлежит ООО «Кепяк», в собственности которого находится торговый комплекс «Европа — Азия» возле рынка «Восточный город». Остальные 50% фирмы находятся у его дочери Милены Денисенко (жена депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко, директора по развитию обувной компании «Юничел»). Также они совместно владеют ООО «Миленик» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Кроме того, считается, что Милене Денисенко принадлежит ТК «Курчатов». Попытка построить павильон возле этого торгового комплекса обернулась скандалом.

Ранее Николай Кичеджи был совладельцем фирмы «Тригор и К», которая проведет реновацию Каширинского рынка. Брат Николая Кичеджи Василий являлся гендиректором ЧТЗ, руководил Департаментом транспорта и связи Москвы, был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В июне этого года он открыл четырехзвездочный отель в центре Северной столицы.