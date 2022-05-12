Мэрия Челябинска разрешила построить крытый каток для УралГУФКа

Спортивный комплекс возведут рядом с ЖК «Ньютон»

Градостроительная комиссия администрации Челябинска рекомендовала властям выдать разрешение на строительство крытого катка для Уральского государственного университета физической культуры. Спортивный объект появится неподалеку от перекрестка улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Решение комиссия вынесла после проведения публичных слушаний по проекту катка. Они проходили в конце апреля. В Доме архитектора тогда собралось 160 горожан. Дискуссия выдалась горячей. Подробно о ней ИА «Первое областное» уже писало.





Согласно документам на сайте челябинской администрации, земельные участки, где будут строить спортивный объект, не располагаются в зонах с особыми условиями использования и не относятся к категории городских лесов. Поэтому ограничений по использованию территорий нет. Об этом же на публичных слушаниях говорил председатель областной Общественной палаты Николай Дейнеко. Рядом с нынешним ЖК «Ньютон» располагались поля Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Они превратились в пустыри, часть заросла березами.

Подрядчика для строительства крытого катка УралГУФКа нашли еще в декабре 2021 года. Во время аукциона победителем стала компания «Белстрой» из Самары. На возведение спортивного объекта она получит 424,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках программы по развитию хоккея в России.





Согласно проекту, крытый каток с искусственным льдом будет одноэтажным. С ним совместят двухэтажное здание. Там обустроят вестибюль, гардероб, комнаты охраны, пункт проката и заточки коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, медицинский, массажный и методический кабинеты, раздевалки, помещения для персонала и судей, залы для общефизической подготовки, разминки и хореографии, буфет. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Рядом с катком сделают парковку на 54 машино-места, пешеходные тротуары, площадки для проведения мероприятий, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. О компенсационной высадке на публичных слушаниях напомнил проректор УралГУФКа Семен Михайлов. Вместо сорных берез появятся дубы.

Земельный участок под строительство крытого катка администрация Челябинска предоставляла Уральскому госуниверситету физической культуры еще в 2015 году. Проект объекта министерство спорта РФ согласовало в 2019 году. Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в 2020 году. К строительству планируют приступить уже в мае. Завершить работы намерены в четвертом квартале 2023 года.





Каток УралГУФКа станет одним из объектов спортивно-образовательного кластера. В его составе будут также плавательный бассейн, многофункциональный спортивный комплекс, центр олимпийской подготовки по хоккею, медицинский и образовательный центры. Объекты будут открыты для всех жителей Челябинска, они позволят решить проблему нехватки таких учреждений на северо-западе города.