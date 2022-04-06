В Челябинске на федеральные средства построят крытый ледовый каток за 500 млн рублей к концу 2023 года

Он станет одним из объектов спортивно-образовательного кластера Центрального района города

В Челябинске появится спортивное ядро с рекреационной зоной, которое вместит в себя несколько объектов. Среди них — плавательный бассейн, многофункциональный спортивный комплекс, центр олимпийской подготовки по хоккею, крытый ледовый каток. Сегодня, 6 апреля, власти города презентовали первый из планируемых к строительству спортивных объектов — крытый ледовый каток, который будет доступным для всех желающих. Он будет построен к концу 2023 года полностью за счет федерального бюджета.

Строительство крытого ледового катка УралГУФК обойдется федеральному бюджету в 500 млн рублей. В настоящий момент проведена экспертиза проектно-сметной документации, в ближайшее время пройдут публичные слушания, после чего можно получать разрешение на строительство. И если все пойдет по плану, то уже в мае этого года начнется первый этап строительства. При этом, как отметил начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Павел Крутолапов, он не сомневается, что на публичных слушаниях удастся убедить челябинцев в том, что этот спортивный объект жизненно необходим как им самим, так и городу по нескольким причинам.

Павел Крутолапов напомнил, что, согласно генплану города, территория на участке пересечений улиц 250-летия Челябинска, Макеева и Комсомольского проспекта отводилась под строительство жилищной застройки. Однако в 2021 году Наталья Котова попросила доработать генплан, сохранив на этом участке рекреационную зону, а это порядка 110 гектаров озелененной территории с учетом уже существующего плана строительства спортивно-образовательного кластера. Он, в свою очередь, включает в себя несколько объектов: плавательный бассейн, крытый ледовый каток, многофункциональный спортивный комплекс, региональный Центр олимпийской подготовки по хоккею «Шайба», футбольное поле с беговыми дорожками, медико-восстановительный центр, лыжную трассу и общеобразовательную школу.

Проектанты заверяют, что на планируемом под застройку участке деревьев здесь будет высажено больше, чем спилено. И напомнили, что 15 лет назад лесополосы здесь вообще не было, это были картофельные поля, принадлежавшие ЮУНИИПОК.

«При выборе месторасположения этих объектов учитывалась плотность населения северо-западного района города. Здесь сейчас проживает около 500 тысяч людей, при этом половина из них сосредоточена в непосредственной близости (в 15 минутах ходьбы) от предполагаемой застройки. Не секрет, что в этом районе катастрофически не хватает объектов спортивной и социальной инфраструктуры, есть недостаток в рекреационных зонах. Возведение спортивно-образовательного кластера позволит решить эту проблему, поскольку подразумевает также компенсационную высадку срубленных деревьев и кустарников», — озвучил в презентационной речи к собравшимся Павел Крутолапов.

Он подчеркнул, что тот же крытый ледовый каток предназначен не только для спортсменов, его смогут посещать все желающие. То же самое касается и плавательного бассейна с 50-метровыми дорожками, который планируют построить в непосредственной близости с катком. Рядом — общеобразовательная школа и футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, а также лыжная трасса. Таким образом, школьники получат возможность заниматься физической культурой в идеальных условиях и в непосредственной близости к учебному заведению.

Министр спорта Челябинской области Максим Соколов напомнил журналистам о том, как вообще родилась идея о строительстве спортивных объектов. Президент Путин поставил задачу к 2030 году довести до 70% число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения страны. Для решения таких амбициозных задач выделены солидные финансовые средства из федерального бюджета, в том числе для строительства современных объектов спортивной инфраструктуры.

Проректор УралГУФКа Семен Михайлов добавил, что план данного спортивного кластера входит в план развития физической культуры и спорта города. Сегодня в вузе занимаются две с половиной тысячи студентов, среди них много победителей и призеров всероссийских соревнований. Но сегодня вузу очень нужен крытый каток с искусственным льдом.

«Мы уже получили заключение экспертизы, подписали контракт на проведение строительно-монтажных работ, которые мы планируем начать в мае текущего года. Хотел бы обратить внимание на то, что крытый каток на 100 процентов будет построен за счет средств федерального бюджета. Единоразово в нем смогут заниматься до 300 человек. Здесь разместится сама ледовая арена, разминочный и тренажерный зал, а также помещения для подготовки хоккеистов разных амплуа. К IV кварталу 2023 года мы планируем завершить все работы», — отметил директор департамента по строительству объектов спорта ППК «Единый заказчик» Дмитрий Гаврилюк.

Директор СШОР им. Сергея Макарова подчеркнул, что на сегодняшний день в городе функционируют четыре муниципальные хоккейные школы, однако льда для тренировок катастрофически всем не хватает. Спортшкола на базе ДС «Юность», по словам Юрия Макарова, может работать только на 30% своей активности.

Строительство Регцентра по хоккею «Шайба» и крытого катка УралГУФКа могут решить эту проблему. А с учетом того, что рядом с ними будут расположены и другие объекты спортивной инфраструктуры, у жителей густонаселенного района появится возможность не только заниматься физической культурой и спортом, но и проводить досуг на облагороженной озелененной территории.