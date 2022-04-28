В Челябинске прошли публичные слушания проекта крытого катка УралГУФК

Обсуждение выявило сторонников и противников федерального проекта

В челябинском доме архитектора прошли публичные слушания по вопросу строительства спорткомплекса в районе пересечения улиц Героя России Родионова и академика Макеева. Проект, включающий крытый каток, бассейн и многофункциональный игровой зал, должен быть реализован в рамках целевой федеральной программы развития массового спорта, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Каток преткновения

Земельный участок под строительство крытого катка администрация Челябинска выделила Уральскому госуниверситету физической культуры еще в 2015 году. За счет федеральных средств подрядчик вуза подготовил проект, который прошел госэкспертизу. Ряд общественников-экологов выступили против проекты, так как это потребует вырубки березовой поросли на месте будущей стройплощадки.





По словам председателя областной Общественной палаты Николая Дейнеко, и лес, и расположенная вплотную к нему территория ЖК «Ньютон» лесом по факту никогда не были: там располагались поля Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Поля превратились в пустыри, часть которых была застроена домами «Ньютона», а другая за годы заросла березняком.





Спортивный кластер в центре Челябинска

УралГУФК в начале апреля уже презентовал проект катка. Как сообщало Первое областное информагентство, каток должен стать первым объектом мощного спортивно-образовательного кластера, который будет включать плавательный бассейн, многофункциональный спортивный комплекс, центр олимпийской подготовки по хоккею, медицинский и образовательный центры. На сам каток из федерального бюджета выделяется 500 миллионов рублей, объект должен быть сдан в 2023 году. По планам вуза, все спортивные объекты будут открыты для всекх жителей Челябинска, а не только для студентов спортивного университета.





На публичных слушаниях проректор вуза Семен Михайлов постарался вкратце повторить то выступление. Семен Александрович рассказал о необходимости развития спортивного кластера, об улучшении инфраструктуры университета, о том, что по сравнению с первоначальными планами площадь застраиваемого участка уменьшилась втрое, до 1,7 гектара. Напомнил о планах компенсационной высадки: вместо сорных берез вуз и заказчик намерены высадить дубы.

«Можем хоть завтра начать высаживать там, где нам скажут. Мы готовы сотрудничать и с жителями, и с администрацией города, и с любыми общественными организациями. Все березы учтены с точностью до единицы, посадим взамен даже больше деревьев», — заявил Семен Михайлов.





После его выступления к микрофону вышли депутаты от Центрального района Роман Никитин, Елена Вахтина, Марсель Хазиев и общественница Алена Кожева, известные участием в ряде экологических скандалов. Однако вместо того, чтобы задавать вопросы, каждый из них постарался устроить представление. Призывы модератора слушаний депутата челябинской думы Владимира Бодрова соблюдать регламент и приберечь выступления на потом, остались неуслышанными.

Страсти в зале накалились до того, что пострадал депутат Тракторозаводского района Александр Павлюченко. Он пытался взять слово как многодетный отец, живущий по соседству с местом строительства, но до микрофона не дошел: депутата повалил на пол некий мужчина, который после мирно и обстоятельно беседовал с эко-активистами.

Проект не повернуть назад

Позиция защитников катка выглядела достаточно аргументировано.

«В Челябинске хоккей — спорт номер один. Но в „Юности“ параллельно с нами занимается школа фигурного катания „Тодес“, „Челмет“, „Белые медведицы“, около 20 любительских команд. Катастрофические проблемы со льдом, мы выполняем всего около 20 процентов программы! Противники катка не понимают, что там будут заниматься не профессионалы, как в „Тракторе“ или „Шайбе“, там будет массовое катание. Те же экологи смогут привести своих детей для занятий хоккеем, в бассейн. Надо строить!» — объяснял директор хоккейной спортшколы, базирующейся в ДС «Юность» Юрий Макаров.





Семен Михайлов в беседе с журналистами объяснил, что УралГУФК не против был бы взять под застройку любой другой участок в городе. Но сейчас отыграть назад невозможно: на разработку проекта, прохождение госэкспертизы, прокладку инженерных коммуникаций потрачено уже порядка 70 миллионов федеральных рублей.

В финале аплодисменты сорвал депутат гордумы Иван Горнов, напомнивший возмущающимся противникам застройки, что генплан Челябинска-2003 вообще предусматривал сплошную застройку пустыря жилыми многоэтажками, но от таких проектов власти отказались.

Как объяснил Владимир Бодров, все предложения и вопросы жителей будут направлены в городскую комиссию по землепользованию и войдут в документ, который будет передан главе города Наталье Котовой.

В «Ньютоне» боятся буллинга





Накануне публичных слушаний корреспондент ИА «Первое областное» побывал в ЖК «Ньютон» и осмотрел место будущего строительства. На реликтовый лес местные березки никак не тянули. Зато корреспондента удивила реакция некоторых жителей «Ньютона» на вопрос об отношении к катку. Молодая мама и мужчина лет 50, жильцы домов по улице Макеева, отказались от комментариев, пояснив: боятся, что некие экологи-общественники (имена не назывались) устроят им травлю в местных пабликах, если окажется, что челябинцы не разделяют мнения «зеленых». Похоже, так называемые экоактивисты ведут себя агрессивно не только на официальных мероприятиях.