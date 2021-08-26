В Челябинске будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта

ЮУрГУ собирается запустить две программы бакалавриата и шесть программ магистратуры

На прошлой неделе стало известно, что Южно-Уральский государственный университет выиграл федеральный грант на разработку программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Искусственный интеллект» (ИИ). Это событие — вопрос престижа не только университета, но и всего региона. А в четверг, 26 августа, в рамках пресс-конференции «Разработка и развитие искусственного интеллекта на Южном Урале» проректор по информатизации ЮУрГУ Леонид Соколинский и замминистра информационных технологий и связи Челябинской области Екатерина Давыдова рассказали о том, как удалось добиться получения гранта и что для нас в перспективе означает развитие ИИ.

Согласно условиям конкурса, ЮУрГУ, подавая заявку на получение гранта, должен был состоять в сотрудничестве с пятью вузами для реализации программ бакалавриата и магистратуры в области ИИ. Южно-Уральский госуниверситет в союзниках имел целых шесть учреждений. Причем фактором, во многом определившим победу, стало то, что среди этих вузов есть как узконаправленные, так и имеющие широкий спектр сфер образования. Иными словами, коалиция для развития искусственного интеллекта из ЧелГУ, МГТУ, педагогического (ЮУрГГПУ), медицинского (ЮУГМУ), спортивного (УралГУФК), аграрного (ЮУрГАУ) университетов и, собственно, ЮУрГУ охватила огромное количество образовательных сфер.

Еще одна причина, способствовавшая успеху, — накопленные за последние годы компетенции в области ИИ. Специалисты ЮУрГУ сотрудничают со многими, в том числе иностранными, IT-компаниями. Таким образом, челябинский университет в конкурсном списке обогнал много серьезных столичных вузов, таких как, например, СПбГУ.

«‎Наша заявка предусматривает создание двух новых программ бакалавриата. Также мы разработаем шесть программ магистратуры, две из которых — область прикладной математики и информационных технологий. Это, иными словами, разработчики ИИ. Оставшиеся четыре программы ориентированы на пользователей ИИ из других областей. Это специалисты, которые будут заказывать создание технологий и применять их в своей сфере», — отмечает Леонид Соколинский.

В числе тех, кто будет обучаться пользованию искусственным интеллектом, педагоги, металлурги, медики и даже спортсмены.

«Поздравляю ЮУрГУ со столь значимым достижением. Выбранное для изучения направление актуально для нашего региона. Надеюсь, что будущие выпускники новых специальностей найдут себе работу именно в Челябинской области», — подчеркивает Екатерина Давыдова.

Потребность в специалистах, занимающихся ИИ, в регионе действительно большая. По словам Леонида Соколинского, у нас очень много компаний, использующих эту технологию, и им, безусловно, нужны квалифицированные специалисты. Согласно данным HeadHunter за 2018 год, средняя зарплата специалиста по искусственному интеллекту составляет 190 тысяч рублей.

Более того, правительство Челябинской области поддерживает развитие IT-сферы: на территории региона, за счет областного бюджета, существуют налоговые льготы для компаний, занимающихся развитием информационных технологий.