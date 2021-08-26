В Сатке пройдет этап Кубка России по шахматам среди женщин

Традиционный турнир соберет сильнейших спортсменок со всей страны

С 30 августа по 9 сентября турнир «Саткинская осень» соберет сильнейших шахматисток со всей страны. Эти соревнования проводятся с 2012 года как этап Кубка России по шахматам среди женщин и являются одними из ключевых для муниципалитета, сообщает региональная Федерация шахмат.

На сегодня заявку на участие подали 36 спортсменок из разных уголков страны. Так, в Сатке выступят шахматистки из Московской, Саратовской, Владимирской, Тюменской, Курганской, Самарской и Свердловской областей, Татарстана, Удмуртии, Забайкальского, Алтайского и Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно, Челябинской области. Но это не конечный список. По словам организаторов, количество заявок увеличивается с каждым днем.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением санитарных требований, поэтому гостям и участникам турнира необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию.

Автор: София Поромова