Мэрия Челябинска снова ищет кредиторов для получения 2,5 млрд рублей

Заемные средства планируется направить на погашение бюджетного дефицита

Администрация Челябинска вновь пытается привлечь заемные средства на покрытие дефицита городской казны. В этот раз на сайте закупок размещены 11 аукционов на общую сумму займов в 2,5 млрд рублей с разными сроками погашения.

Переплата по кредитам, если все они будут заключены, составит свыше 600 млн рублей. Согласно конкурсной документации, начальная цена контрактов варьируется от 22,8 млн до 86 млн рублей. Техническое задание предусматривает разные сроки погашения займов — от 365 до 1095 дней — и устанавливает механизм начисления процентов:

«Проценты начисляются кредитором исключительно на сумму фактической задолженности», — прописано в техническом задании конкурсов.

Лимиты по кредитным линиям предусмотрены в сумме от 200 до 303 млн рублей, при этом чем больше сумма займа, тем более длительный срок погашения представлен в договоре. Лот с наименьшей первоначальной ценой в размере 22,8 млн рублей предполагает открытие кредитной линии для администрации города в размере 121 млн рублей. Лот с наибольшей начальной ценой среди 11 объявленных аукционов — 86 млн рублей — предполагает предоставление займа мэрии в размере 303 млн рублей.

В конкурсной документации сообщается, что кредитные средства могут направить для «частичного покрытия дефицита городского бюджета или погашения долговых обязательств Челябинска». Размер процентной ставки за пользование кредитами не должен превышать 1% от размера ключевой ставки ЦБ РФ. На момент подготовки конкурсных документов она была равна 6,5% годовых. Следовательно, размер процентной ставки по кредитам Челябинска не должен превышать 7,5% годовых.

Согласно последнему решению Челябинской городской думы от 31 августа, дефицит бюджета города составлял 1,6 млрд рублей. На 2022 год дефицит утвержден в сумме 893,5 млн рублей, на 2023 год — 848,8 млн рублей. Напомним, в сентябре этого года мэрия Челябинска объявляла 11 аукционов на открытие кредитных линий для погашения дефицита бюджета на общую сумму 2,9 млрд рублей, но все они были признаны несостоявшимися, так как ни один банк не заявился на торги.

В пресс-службе мэрии сообщали, что комитет финансов города рассчитывал получить в 2021 году заемные средства на общую сумму 2,9 млрд рублей, большую часть из которых — 1,7 млрд рублей — планируют направить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, привлеченным в 2019–2020 годах. 1,1 млрд рублей могут быть использованы для покрытия дефицита городского бюджета. Еще 54 млн рублей нужны на погашение части бюджетного кредита, который мэрия взяла в 2018 году.