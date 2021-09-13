Мэрия Челябинска не нашла кредиторов для получения 3 миллиардов рублей

Заемные средства могли направить на покрытие бюджетного дефицита и выплату долгов

Конкурсная комиссия признала несостоявшимися 11 аукционов на открытие кредитных линий для комитета финансов Челябинска. Мэрия Челябинска планировала при необходимости взять взаймы 2,9 млрд рублей. Переплата по кредитам составила бы 494 млн рублей. Но ни один банк не заявился на торги. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданиям, кредитные линии собирались открыть с разными сроками погашения задолженности. 1,6 млрд планировали при необходимости выплатить через два года. Кредитные линии на 1,053 млрд рублей хотели открыть на срок до трех лет. Краткосрочный кредит на один год рассчитывали взять на 200 млн рублей.

Размер процентной ставки за пользование кредитами не должен был превышать 1% от размера ключевой ставки ЦБ РФ. На момент подготовки конкурсных документов она была равна 6,5% годовых. Следовательно, размер процентной ставки по кредитам для Челябинска не должен был превышать 7,5% годовых.

Согласно последнему решению Челябинской городской думы от 31 августа, дефицит бюджета города составляет в сумме 1,6 млрд рублей. На 2022 год дефицит пока утвержден в сумме 893,5 млн рублей, на 2023 год — 848,8 млн рублей.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили ИА «Первое областное», что комитет финансов города рассчитывает получить в 2021 году заемные средства на общую сумму 2,9 млрд рублей. Большую часть средств — 1,7 млрд рублей — планируют направить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, привлеченным в 2019—2020 годах. 1,1 млрд рублей могут быть использованы для покрытия дефицита городского бюджета. Еще 54 млн рублей нужны на погашение части бюджетного кредита, который мэрия взяла в 2018 году.