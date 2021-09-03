Мэрия Челябинска планирует открыть кредитные линии на 3 миллиарда рублей

Деньги могут направить на покрытие бюджетного дефицита

Администрация Челябинска объявила 11 аукционов по поиску банков-подрядчиков для открытия возобновляемых кредитных линий на общую сумму 2,9 млрд рублей. Если мэрия воспользуется заемными средствами, она заплатит кредитным организациям в качестве комиссии 494 млн рублей. Заказчиком выступает комитет финансов города. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданиям, кредитные линии собираются открыть с разными сроками погашения задолженности. 1,6 млрд планируют при необходимости выплатить через два года. Кредитные линии на 1,053 млрд рублей могут открыть на срок до трех лет. Краткосрочный кредит на один год могут взять на 200 млн рублей.

Сообщается, что кредитные средства могут направить для «частичного покрытия дефицита городского бюджета или погашения долговых обязательств Челябинска».

Размер процентной ставки за пользование кредитами не должен превышать 1% от размера ключевой ставки ЦБ РФ. На момент подготовки конкурсных документов она была равна 6,5% годовых. Следовательно, размер процентной ставки по кредитам Челябинска не должен превышать 7,5% годовых.

Согласно последнему решению Челябинской городской думы от 31 августа, дефицит бюджета города составляет размер дефицита бюджета города Челябинска в сумме 1,6 млрд рублей. На 2022 год дефицит пока утвержден в сумме 893,5 млн рублей, на 2023 год — 848,8 млн рублей.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска с просьбой разъяснить, в связи с чем принято решение об открытии кредитных линий. На момент публикации материала ответ не поступил.