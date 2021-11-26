Администрация Челябинска ищет кредитора на 833 млн рублей

Средства направят на частичное погашение дефицита городского бюджета

Комитет финансов администрации Челябинска объявил три аукциона на предоставление кредитов. Деньги нужны «для частичного покрытия дефицита городского бюджета и (или) погашения долговых обязательств», сказано в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок. Итоги торгов планируется подвести 5 декабря.

Начальная цена двух контрактов составляет по 63,6 млн рублей, еще одного — 49,5 млн рублей. Два кредита банку нужно будет предоставить по 300 млн рублей каждый, один — 233,4 млн рублей. Все три займа берутся на два года каждый. Переплата по этим кредитам составит 176,7 млн рублей.

Администрация Челябинска этой осенью уже объявляла аукционы на получение кредитов. Сначала общая сумма составляла 2,9 млрд рублей, потом — 2,5 млрд рублей. В первом случае торги не состоялись, поскольку на них никто не заявился. В середине ноября комитет финансов признал победителем семи из 11 повторно объявленных конкурсов единственного участника — Челябинвестбанк. Он предоставит городу 1,8 млрд рублей.

В пресс-службе мэрии сообщали, что комитет финансов города рассчитывал получить в 2021 году заемные средства на общую сумму 2,9 млрд рублей, большую часть из которых — 1,7 млрд рублей — планируют направить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, привлеченным в 2019—2020 годах. 1,1 млрд рублей могут быть использованы для покрытия дефицита городского бюджета. Еще 54 млн рублей нужны на погашение части бюджетного кредита, который мэрия взяла в 2018 году.

Согласно решению Челябинской городской думы от 31 августа, дефицит бюджета города составлял 1,6 млрд рублей. На 2022 год дефицит утвержден в сумме 893,5 млн рублей, на 2023 год — 848,8 млн рублей.