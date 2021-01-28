Мэрия Челябинска передаст часть полномочий по сносу ларьков в районы

Решение связано с недовольством жителей из-за реформы системы НТО

В Челябинске работают 1 515 ларьков, цифра на 30% превышает потребность города, сообщила на пресс-конференции мэр Наталья Котова. Многие объекты работают в убыток. Вопрос сноса вызывает дискуссии среди жителей.

«Есть просьбы граждан убрать какой-то объект, есть, наоборот, те, кто просит оставить. Предварительно разрабатывается проект внесения изменений в вопрос сноса некапитальных объектов. Часть полномочий будет передана в администрации районов. Есть депутаты в районах, которые нас критиковали. Пусть они сами посмотрят вместе с главами районов. Мониторинг останется за мэрией», — отмечает мэр Челябинска.

Наталья Котова напомнила, что в конце прошлого года был продлен режим «амнистии» для автостоянок. Мэр обратилась к предпринимателям с просьбой воспользоваться им и легализовать свои парковки. Хотя глава понимает, что кому-то из предпринимателей выгодно пока не заходить в правовое поле.