В Магнитогорске прокуратура требует закрыть ломбард, работающий под видом комиссионки

Ранее владелец бизнеса уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение

В Магнитогорске прокуратура проверила комиссионный магазин «Победа», расположенный в доме по улице Чкалова. Установлено, что предприниматель фактически оказывает услуги ломбарда.

Клиентам предоставляют займы под залог имущества, деньги выдают до реализации товара, а также снимают часть за хранение. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

«Ранее данный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение с наложением штрафа, однако продолжает заниматься незаконной деятельностью», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки в Автозаводский районный суд городского округа Тольятти Самарской области направлено заявление о запрете деятельности предпринимателя по предоставлению потребительских займов.